Tragedia a Castiraga Vidardo, in provincia di Lodi, dove un anziano di 89 anni ha ucciso sua moglie ottantenne disabile, Luisa Trabucchi, soffocandola con un sacchetto, e poi avrebbe tentato il suicidio. Attualmente, come riportato dai quotidiani locali, è ricoverato in ospedale sotto stretta sorveglianza, ma le sue condizioni non sembrano essere gravi.

La donna, che da tempo era costretta su una sedia a rotelle, aveva bisogno di assistenza per svolgere le attività quotidiane. Ventidue giorni fa, come riporta ANSA, il marito si era rivolto al Comune per cercare soluzioni che potessero migliorare la qualità della vita della moglie in casa. Tuttavia, il tecnico comunale che avrebbe dovuto fornire consulenza era assente per ferie al momento della richiesta.

La sindaca Emma Perfetti aveva quindi accolto l'uomo che era parso disperato e stanco, "Non aveva chiesto aiuto. Voleva solo sapere come poter sistemare la loro abitazione", ha detto la prima cittadina come riportato da ANSA.

I carabinieri di Lodi, sotto la guida del procuratore Roberto Fedelini, stanno conducendo un'indagine su un presunto omicidio volontario. La residenza della coppia è stata messa sotto sequestro mentre emergono nuovi dettagli sull'accaduto. Dopo aver la morte della moglie, il marito ha contattato un'agenzia di pompe funebri locale per richiedere i loro servizi. Tuttavia, una volta sul posto, gli addetti hanno subito capito che la situazione non era quella di una morte naturale e hanno prontamente informato i carabinieri locali.