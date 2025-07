Orrore in Polonia dove un sacerdote di 60 anni della diocesi di Varsavia, è stato accusato dell'atroce morte di un senzatetto.

Come riportato da Tg Com 24, il parroco avrebbe avuto una discussione con la vittima, per poi estrarre un'ascia con cui avrebbe colpito il clochard alla testa, per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo.

L'arcidiocesi, come riporta il quotidiano online, ha richiesto ufficialmente alla Santa Sede di revocare lo stato clericale al prete e ha dichiarato la sua piena cooperazione con le autorità per il procedimento legale.

Secondo le prime informazioni, il sacerdote è stato accusato di omicidio ma la procura, come riportato dai media polacchi, sarebbe incline a modificare l'accusa in omicidio aggravato.