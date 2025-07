Sarebbe stato colpito da un proiettile sparato da sconosciuti che sarebbero poi fuggiti senza lasciare tracce. Questa la macabra testimonianza di un 38enne disoccupato e residente a Monserrato che durante la serata di ieri, sabato 26 luglio, si trovava al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cagliari, “G. Brotzu”.

I Carabinieri della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Cagliari–Sant'Avendrace sono intervenuti dopo essere stati chiamati dal personale medico del Ps e informati sul ricovero del 38enne, che riportava una ferita al braccio.

Secondo la vittima, l'aggressione è avvenuta in prossimità di via Bosco Cappuccio. I militari hanno immediatamente condotto una dettagliata ispezione della scena del crimine e avviato le prime indagini, tra cui la raccolta delle immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona, ora al vaglio degli investigatori, e la raccolta di prove utili.

Le indagini, condotte in collaborazione tra il NORM della Compagnia di Cagliari e i Carabinieri della Stazione di Cagliari–Sant'Avendrace, sono in corso per determinare l'esatta dinamica dell'attacco, il possibile motivo dietro l'aggressione e identificare i responsabili.