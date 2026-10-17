Gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 25, cruciale per la viabilità della zona, proseguono dopo i lavori per potenziare la rete elettrica locale.

L'attuale fase di asfaltatura è parte degli sforzi per migliorare la sicurezza e la percorribilità di questa importante arteria, essenziale per i residenti, le imprese e l'economia locale. Gli interventi sono strettamente collegati al potenziamento delle infrastrutture elettriche, investimento chiave considerando le problematiche nell'erogazione dell'energia riscontrate durante l'estate, soprattutto ad Orosei e nelle zone circostanti.

"Siamo consapevoli delle difficoltà che questo cantiere ha comportato e comprendiamo le ragioni delle segnalazioni arrivate dai cittadini. Le esigenze di chi percorre quotidianamente questa strada meritano attenzione e rispetto - dichiara Franco Solinas, consigliere provinciale delegato alla Viabilità -. Allo stesso tempo, è importante considerare la portata complessiva dell'intervento. Il potenziamento della rete elettrica costituisce un investimento strategico, soprattutto dopo le criticità registrate durante l'estate in diverse località del territorio. Oggi, con l'avanzamento dei lavori di ripristino della carreggiata, si compie un ulteriore passo verso il miglioramento delle condizioni di sicurezza e percorribilità della Sp 25. Il nostro compito è rispondere alle necessità immediate dei cittadini senza perdere di vista gli interventi strutturali di cui questo territorio ha bisogno".