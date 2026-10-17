Insulti omofobi dopo la pubblicazione di una foto, e Loretta, nonna di uno dei due giovani vittime dell'odio online, risponde così: "Con il mio vissuto ho capito che l'amore non ha barriere e la felicità e l'accettazione della mia famiglia sono al primo posto così come la libertà dell'essere umano. Credo che l'amore possa abbattere qualsiasi schema, pregiudizio e generalizzazione. Viva l'amore".

La vicenda, ricostruita da Il Resto del Carlino e riportata da Rai news, ha come protagonisti il 22enne Luca, di Cesenatico, e il suo fidanzato 23enne Cristian. Nonna Loretta ha scattato loro una foto assieme durate la festa di compleanno e, una volta online, i due ragazzi sono stati travolti da insulti.

"I commenti che mi hanno più ferito sono molto pesanti, 'fate schifo', 'nascondetevi', 'siete malati'", ha detto Luca al quotidiano.

Nonna Loretta ha quindi deciso di difendere pubblicamente la giovane coppia, scrivendo una lettera a mano, pubblicata poi da Il Resto del Carlino. In poche ore, come riporta Rai News, i commenti si sono moltiplicati fino a raggiungere 600mila visualizzazioni in pochi giorni.





