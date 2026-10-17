L'alta pressione che ha caratterizzato questa settimana cede il passo e a partire da domani, domenica 18 ottobre 2026, si prevedono piogge e rovesci provenienti dal Nord-Ovest. Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, conferma infatti che la prossima settimana sarà caratterizzata da piogge, almeno fino a venerdì, e da un calo delle temperature.

Nelle prossime ore ci sarà un aumento irregolare della nuvolosità, con nubi più dense tra la Bassa Calabria e la Sicilia, dove potrebbero verificarsi deboli piovaschi. Dalla serata di oggi, sabato 17 ottobre, un nucleo instabile proveniente dal Mare del Nord arriverà in Francia, portando un aumento dell'instabilità in Italia, in particolare sulle regioni occidentali e mantenendo fenomeni deboli sulle zone meridionali. Domenica 18 ottobre, secondo il meteorologo, ci saranno piogge diffuse, con accumuli stimati fino a 40-50 mm/24 ore in Liguria, Toscana e Piemonte. Ulteriori piogge colpiranno il versante ionico reggino e le zone meridionali di Sicilia e Sardegna. Durante la giornata le precipitazioni si estenderanno anche a Lombardia, Emilia e alle coste laziali; altrove il cielo sarà nuvoloso ma prevalentemente asciutto.

La prossima settimana sarà contraddistinta da piogge diffuse, inizialmente concentrate sul versante occidentale e, da martedì, estese al resto del Paese con fenomeni a tratti persistenti almeno fino a venerdì 23 ottobre. Contestualmente, si verificherà una generale diminuzione delle temperature, tornando ai valori medi climatologici per il periodo, che di solito variano tra 18 e 21°C in gran parte del Paese.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 17 ottobre

Cielo poco nuvoloso con locali addensamenti. Formazione di locali nebbie o foschie mattutine, in prevalenza nell'entroterra.

Temperature: stazionarie sul settore settentrionale, da lieve a localmente moderata diminuzione altrove.

Venti: deboli di direzione variabile. Calma nelle prime ore del mattino.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 18 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sui rilievi orientali in serata.

Temperature: minime in lieve calo in prossimità della costa settentrionale, in lieve aumento sul settore meridionale, stazionarie altrove. Massime senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli di direzione variabile. Calma nelle prime ore del mattino.

Mari: mossi, a eccezione del settore tirrenico in mattinata che risulterà poco mosso.

Tendenza per i giorni successivi

Lunedì e martedì il cielo sarà generalmente nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale: lunedì fenomeni prevalentemente sul settore meridionale, martedì in estensione al resto dell'Isola. Lunedì le temperature minime subiranno un aumento da lieve a moderato sui settori centrali e meridionali, prevalentemente stazionarie altrove; le massime aumenteranno lievemente sulle zone occidentali e settentrionali e caleranno lievemente altrove; martedì le minime saranno stazionarie o in lieve incremento, mentre le massime saranno in moderata diminuzione. I venti soffieranno deboli o moderati in prevalenza da Sud Sud-Est, ruotando da Sud-Ovest nella serata di martedì. I mari saranno mossi o molto mossi, con moto ondoso in calo nella seconda parte di martedì.