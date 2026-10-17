Una visita istituzionale all’insegna della ricerca scientifica e della tutela dell’ambiente marino. Nella giornata di ieri, venerdì 16 ottobre 2026, la Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale ha accolto il comandante della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Oristano, il Capitano di Fregata Francesco Maria Ricci, per un incontro dedicato alla conoscenza delle attività svolte dal Centro.

Il comandante è stato ricevuto dal presidente della Fondazione IMC, Augusto Navone, insieme ai ricercatori dell’IMC e del CNR-IRBIM. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali aree di ricerca e le attività portate avanti dai due enti, con particolare attenzione allo studio dell’ambiente marino e ai progetti scientifici finalizzati ad approfondirne la conoscenza.

La visita è proseguita all’interno dei laboratori, dove il comandante ha potuto conoscere più da vicino le metodologie di ricerca adottate e le attività condotte dai ricercatori.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di incontro e confronto tra istituzioni che, attraverso competenze e ruoli differenti, contribuiscono alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente marino. Un momento di dialogo volto a favorire la conoscenza reciproca delle attività svolte e del contributo che la ricerca scientifica può offrire alla salvaguardia degli ecosistemi marini.