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Massima attenzione alle false e-mail sulla Tessera Sanitaria. A lanciare l'allarme è il Ministero della Salute, con un avviso pubblicato su Instagram, che segnala la circolazione di messaggi fraudolenti inviati a nome del dicastero.
Le e-mail invitano i destinatari a sostituire la Tessera Sanitaria, facendo leva su una presunta necessità di rinnovo. In realtà, si tratta di un tentativo di phishing per sottrarre dati personali, attraverso link che possono condurre a pagine ingannevoli predisposte per raccogliere informazioni sensibili.
Il Ministero della Salute chiarisce che non invia link per la sostituzione o il rinnovo della Tessera Sanitaria e ricorda che, alla scadenza, la nuova tessera viene spedita automaticamente al titolare.
Per questo motivo, l'invito è a prestare la massima attenzione ai messaggi ricevuti e a non inserire dati personali o informazioni di pagamento attraverso collegamenti contenuti in e-mail sospette.
"Se ricevi una di queste e-mail - conclude il ministero della Salute rivolgendosi ai cittadini - non cliccare sul link ed elimina il messaggio. Per informazioni, consulta esclusivamente i canali istituzionali".
L'allerta punta a prevenire possibili furti di dati e a sensibilizzare i cittadini sui rischi delle comunicazioni fraudolente. In caso di dubbi sulla Tessera Sanitaria, è quindi fondamentale fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali, evitando di seguire link ricevuti tramite messaggi non verificati.