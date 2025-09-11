Grave incidente all’uscita di Nuoro, in località Prato Sardo, nei pressi dell’imbocco con la 131 Dcn. Intorno alle 18, per cause ancora da accertare, tre auto si sono scontrate frontalmente.

Nel violento impatto sono rimaste coinvolte dieci persone, nessuna delle quali, secondo le prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita. Sette i feriti estratti dalle lamiere, cinque dei quali portati in ospedale in codice rosso con traumi importanti. Sul posto sono intervenute sei ambulanze e l’elisoccorso.

I Vigili del fuoco della sede centrale di Nuoro hanno estratto i feriti dalle auto e provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.