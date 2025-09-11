Fino al 31 ottobre la parte di via Botticelli compresa tra le via Vittorio Emanuele e Mazzini, ad Alghero, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale, con istituzione del divieto di sosta. Il divieto è esteso anche all’area ricompresa fra l’edificio noto come “palazzo bruciato” e la Via Vittorio Emanuele, lato opposto rispetto all’ingresso dell’autoparco comunale, con interdizione delle aree di pertinenza.

L'ordinanza emessa in questi giorni dalla Polizia Locale è finalizzata a consentire l'esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza ambientale. Gli interventi in questione comportano la necessità di chiudere al transito veicolare e pedonale l’area interessata, al fine di garantire condizioni di sicurezza per i lavoratori, per la cittadinanza e per la pubblica incolumità.

Gli adempimenti previsti sono quelli della messa in sicurezza dell’area esterna ripristinando la delimitazione invalicabile ed inamovibile senza alcuna discontinuità sull’intero perimetro dell’edificio. Progressivamente si dovrà provvedere allo sgombero, la cernita e lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti presenti all’interno dei locali del primo sottopiano dell'edificio, combustibili e non, che andranno conferiti presso idonei impianti autorizzati.

Si dovrà, inoltre, provvedere allo sgombero, cernita e smaltimento delle stesse tipologie di rifiuti presenti all’interno dei locali al piano terra e nelle aree circostanti, con monitoraggio ambientale dell’aria per il controllo delle polveri aerodisperse.