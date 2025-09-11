Maxi sequestro di droga a Riola Sardo: la Guardia di finanza ha scoperto una piantagione di marijuana con oltre 2mila piante coltivate all’interno di quattro serre e sei capannoni.

Sequestrate in tutto 2.600 piante alte anche un metro e 60 centimetri per un peso complessivo di 8 tonnellate, 7 chili di infiorescenze pronte alla commercializzazione, 40 chili di residui di lavorazione e oltre 2 chili di kief che sarebbero serviti per confezionare panetti di hascisc. Denunciata una persona.

L'operazione è scattata dopo che i militari della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Cagliari avevano notato dall'alto la piantagione. È subito scattato il blitz, nei terreni nella disponibilità di una cooperativa agricola dove sono state individuate serre con le piante e capannoni adibiti alla lavorazione del prodotto.

"La piantagione - spiegano dalle Fiamme gialle - comprendeva oltre 2.500 piante di cannabis, alte in media 160 cm, con infiorescenze in stato di maturazione e di molteplici varietà - disposte in una serie di filari ben organizzati e attrezzati di autonomi irrigatori - per un peso complessivo di circa 8 tonnellate".

La marijuana è stata sequestrata e il rappresentate legale della cooperativa è stato denunciato.