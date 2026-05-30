I servizi sanitari territoriali hanno ampliato la propria offerta con l'apertura del nuovo centro vaccinale a Oliena, frutto della collaborazione tra la Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica, sotto la guida di Pierluigi Corriga, e il Distretto Socio Sanitario di Nuoro, guidato da Gianfranca Piredda.

"Un nuovo tassello - annuncia con soddisfazione il Direttore Generale dell’ASL 3 di Nuoro, Francesco Trotta - coerente e concreto con quella "medicina di prossimità" e con quella "sinergia multisettoriale", che abbiamo assunto come priorità strategiche. E che nasce con lo spirito dinamico di un vero e proprio “progetto obiettivo aziendale", quale indispensabile tassello al completamento della Rete Vaccinale Aziendale".

"Il centro - spiega Pierluigi Corriga - è stato progettato come uno spazio di alleanza con le famiglie, fianco fianco altri servizi aziendali quali quello consultoriale e della pediatria di base. Non solo un luogo di somministrazione, dunque, ma un punto di ascolto e informazione di rinforzo, volto a rendere i genitori partner consapevoli e attivi nelle scelte di salute dei propri figli, rafforzando la fiducia nelle istituzioni sanitarie".

La responsabile del Centro Vaccinale di Oliena è la dott.ssa Loredana Flore, che ricopre anche il ruolo di referente per la Sanità Pubblica a Nuoro, affiancata dalla Dott.ssa Graziella Bonaria Salis, Incaricata di Funzione Organizzativa (IFO) e coordinatrice dell'intera rete vaccinale aziendale.

Questo impegno congiunto riflette l'obiettivo di potenziare le strutture socio-sanitarie distrettuali, come sottolineato da Gianfranca Piredda, direttrice del Distretto Socio Sanitario più importante e popoloso dell'ASL, ovvero quello di Nuoro.

"L’attivazione del nuovo Centro Vaccinale nella Casa della Comunità "Tonina Mureddu" di Oliena - conferma Gianfranca Piredda - rappresenta il riscontro concreto di quella fattiva e continua collaborazione instaurata da tempo anche con l’Igiene e Sanità Pubblica, per quanto riguarda tutte le iniziative e le prestazioni sanitarie volte alla prevenzione e promozione della salute, che, nel caso specifico, potranno essere assicurate ai cittadini di Oliena e dei centri limitrofi".

"Il nuovo Centro Vaccinale - aggiunge con soddisfazione la Direttrice Sanitaria dell’ASL 3, Antonella Calvisi - darà risposte, grazie a un calendario programmato, sia in occasione della tappa dei "Days SISP – HPV", la campagna itinerante di vaccinazione contro il Papilloma virus, mercoledì 17 giugno dalle 14:30 alle 17:00, sia ad altre iniziative che vedranno i professionisti dell’Igiene e Sanità Pubblica operare in loco".

Tra l’altro la collaborazione tra il Distretto capofila di Nuoro e l’Igiene e Sanità Pubblica potrà presto replicare il modello Oliena anche nelle nascenti e gemelle Case della Comunità distrettuali: risistemando e rilanciando i Centri Vaccinali Aziendali preesistenti di Bitti, Dorgali e, eventualmente, quella nella prossima Casa della Comunità di Ottana.

"Ma c’è la concreta possibilità - dichiara il DG Francesco Trotta - che già nel 2027 si possa procedere a reingegnerizzare la rete vaccinale aziendale intera, includendo in questa importante innovazione i restanti distretti sociosanitari aziendali di Macomer, di Siniscola e di Sorgono forti di un modello logistico, funzionale e di pregio per la medicina di prossimità".

Un risultato che premia anche gli ottimi rapporti istituzionali instaurati da sempre con l’Amministrazione Comunale di Oliena, che anche stavolta ha dimostrato determinazione e attenzione ai bisogni primari della sua operosa comunità. "Apprendiamo con piacere questa notizia – conferma il Sindaco, Sebastiano Congiu - i servizi alla persona stanno molto a cuore alla nostra amministrazione, e sono sempre stati al centro della nostra azione amministrativa: attendiamo adesso con fiducia ulteriori sviluppi e l'attivazione di tutti gli altri servizi previsti all'interno della Casa della Comunità".