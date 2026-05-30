Un insegnante di terza elementare presso una scuola pubblica nella provincia di Milano è stato arrestato in flagranza di reato mentre si trovava in servizio durante le lezioni. A riportare la notizia è TgCom 24, secondo cui l'arresto è stato eseguito dai carabinieri su ordine della Procura di Milano, che sta conducendo un'indagine su presunti abusi sessuali nei confronti di alcuni alunni.

L'insegnante, di circa 30 anni, è indagato per violenza sessuale su due minori, ma le autorità stanno cercando di verificare se ci siano stati altri episodi simili coinvolgendo almeno altri quattro bambini.

Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per ricostruire la vicenda, partendo da segnalazioni ricevute dalla stazione dei carabinieri competente per la zona.