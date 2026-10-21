Trent’anni di voci, forti emozioni e profonda identità sarda: il Coro Istelotte di Dorgali festeggia 30 anni di attività con due appuntamenti speciali dedicati alla musica e alla condivisione.

"Trent’anni di canti, gente e Sardegna" è infatti il filo conduttore delle celebrazioni, che vedranno date capaci di unire la tradizione corale, la ricchezza delle culture popolari e il piacere di ritrovarsi attraverso la musica.

Le iniziative sono realizzate in collaborazione con il Comune di Dorgali, l’Assessorato alla Cultura e la Parrocchia di Santa Caterina, con il contributo delle realtà che sostengono il progetto.

Il primo concerto si è svolto mercoledì 14 ottobre nella chiesa di Nostra Signora di Bonaria a Cala Gonone. Accanto al Coro Istelotte, diretto dal maestro G. Pinna, si esibiranno il Coro Prama ’e Seda di Galtellì, diretto dal maestro G.P. Selloni, e il Coro Bractwo Spiewacze z Tanowa, proveniente dalla Polonia e diretto dal maestro Piotr Biniek. Una serata che metterà in dialogo esperienze corali differenti, unite dalla passione per il canto e per le proprie radici.

Domenica 25 ottobre le celebrazioni proseguiranno a Dorgali, nella chiesa di Santa Caterina: il programma prevede una messa animata dal Coro Costabella, seguita, alle 19.30, da un concerto con il Coro Istelotte di Dorgali, il Coro Costabella di Lajatico e il Coro Santanna di Tortolì. A dirigere le formazioni saranno rispettivamente i maestri G. Pinna, Stefano Rigo e G. Incollu.

Un’occasione da non perdere per celebrare tre decenni di passione per il canto corale, valorizzando le tradizioni e creando un ponte di cultura tra comunità e generazioni attraverso il linguaggio universale della musica.