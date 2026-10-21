Tre arresti in poche ore tra Cagliari e provincia nell'ambito delle attività di contrasto alla violenza domestica e agli atti persecutori. Tra la serata del 19 e la giornata del 20 ottobre scorsi, i Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti in tre distinti episodi, arrestando altrettanti uomini indiziati di maltrattamenti in famiglia, condotte persecutorie e violazioni delle misure cautelari.

Il primo intervento è avvenuto a Decimomannu, nella tarda serata del 19 ottobre, intorno alle 22. Un'anziana donna ha chiesto aiuto al 112 dopo essere stata aggredita e minacciata dal figlio convivente, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto accertato dai militari, l'uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica e avrebbe aggredito la madre in seguito a continue e pretestuose richieste di denaro.

Il secondo arresto è scattato nella mattinata del 20 ottobre, quando i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, impegnati in un servizio predisposto dopo la denuncia per maltrattamenti presentata da una donna la sera precedente, hanno sorpreso l'ex compagno davanti all'ingresso della scuola dell'infanzia frequentata dal figlio minore. L'uomo si trovava sul posto nonostante fosse sottoposto a una misura detentiva e a un ordine di protezione con divieto di avvicinamento disposto dall'autorità giudiziaria.

Il terzo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio a Cagliari, nei pressi di un supermercato, dove una giovane donna ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno raggiunto il luogo e arrestato un uomo del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati analoghi.

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo avrebbe perseguitato la vittima per circa tre anni, con ripetute ingiurie, apprezzamenti e gesti volgari. Le condotte sarebbero culminate nell'ennesimo episodio di molestia e aggressione nei pressi del supermercato, che ha portato all'intervento dei militari.

I tre arresti rientrano nell'attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e domestica portata avanti dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari.