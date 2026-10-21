Un giovane di Burcei è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è scattato nelle prime ore del mattino di ieri, martedì 20 ottobre 2026, durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della Compagnia di Quartu Sant'Elena.

L'operazione è avvenuta nei pressi di un esercizio pubblico, dove il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale. Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato due dosi di marijuana.

Gli accertamenti sono proseguiti nell'abitazione del giovane, dove la successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di sostanza stupefacente, oltre al materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento.

Nel corso dell'attività sono stati inoltre sequestrati più di 1.700 euro in contanti.

L'arresto è stato eseguito nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotti dall'Arma dei carabinieri.