Paura nella notte in località San Giovanni, nel territorio comunale di Olbia, dove un incendio ha interessato un locale adibito a magazzino situato accanto a un'abitazione privata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, supportati dalla squadra di Arzachena e da un'autobotte.

Grazie al rapido intervento e al lavoro coordinato delle squadre, è stato possibile contenere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse alla struttura residenziale adiacente, scongiurando così conseguenze più gravi e salvaguardando l'abitazione.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per diverse ore, fino alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza, avvenuta all'alba.

Fortunatamente, non si registrano feriti né persone intossicate.

Restano da chiarire le cause dell'incendio: sono in corso gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire l'origine del rogo.