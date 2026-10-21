Le previsioni meteorologiche per le prossime ore in Italia prevedono precipitazioni diffuse e localmente abbondanti, un aumento dei venti e una diminuzione delle temperature diurne. Questo è quanto anticipato da Lorenzo Tedici, responsabile media meteorologico di iLMeteo.it.

"Nel corso della mattinata - afferma - le piogge interesseranno la Liguria, in fase di esaurimento, la Lombardia, il Triveneto, la Toscana, il Lazio e la Campania".

In seguito, il fronte si sposterà verso sud, coinvolgendo le regioni della Calabria e della Sicilia. Le piogge potrebbero essere abbondanti in alcune zone, con accumuli che potrebbero raggiungere localmente i 100 mm/24h in Lombardia, nel Nord-Est e soprattutto lungo le coste della Toscana, del Lazio e della Campania. I venti inizialmente saranno forti da Scirocco, per poi cambiare a Libeccio e infine a Maestrale. Si prevede anche una diminuzione delle temperature massime, che resteranno al di sotto dei 20°C, tornando alla media per il periodo.

Domani, giovedì 22 ottobre, si prospetta come una giornata di tregua, con la perturbazione atlantica in fase di allontanamento: sono previsti residui fenomeni nel Nord-Est e nevicate sulle Alpi sopra i 2000 metri.

Venerdì potrebbe arrivare un nuovo impulso instabile nel Nord-Ovest, con precipitazioni attese soprattutto nella Liguria di Levante. Sabato il fronte si sposterà lungo le coste tirreniche verso il Sud, portando nuove condizioni di instabilità al Centro-Sud. Infine, Domenica il meteo sarà variabile con venti da Maestrale.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre

Cielo nuvoloso al mattino, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati sul settore occidentale; dal pomeriggio esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite ovunque.

Temperature: in sensibile diminuzione, specie nei valori massimi e in particolare sul settore nord-occidentale.

Venti: moderati o forti da Ovest/Nord-Ovest, fino a burrasca in serata lungo la costa settentrionale.

Mari: molto mossi, localmente agitati sulla costa settentrionale dal pomeriggio.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 22 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con tendenza al transito di velature nel corso della giornata specie sulle zone settentrionali.

Temperature: in generale diminuzione, in particolare nei valori minimi.

Venti: moderati o forti da Ovest/Nord-Ovest specie sulla costa settentrionale, in progressiva attenuazione nella seconda parte del giorno.

Mari: agitati sulle zone settentrionali, molto mossi sulla costa occidentali, poco mossi o mossi sotto costa su quella meridionale e orientale.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di venerdì 23 vedrà della nuvolosità irregolare con nuovo peggioramento dalla sera, quando saranno possibili precipitazioni a iniziare dai settori nord-occidentali. Le temperature minime tenderanno a diminuire, mentre le massime saranno in aumento. I venti soffieranno deboli o moderati in prevalenza da sud-ovest, con mari prevalentemente mossi specie sui settori occidentali. Sabato 24 è prevista spiccata instabilità, con cielo nuvoloso e piogge da isolate a sparse, seguite da un possibile miglioramento serale. Temperature minime in aumento, massime in generale calo; venti moderati o forti in rotazione da maestrale, mare da mosso a molto mosso, con moto ondoso in aumento in nottata.