Tragedia durante la mattinata di oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, a Jesolo, in provincia di Venezia, dove un militare di 46 anni, originario di Cagliari e residente a Cavallino-Treporti, è morto dopo essere stato travolto da un albero mentre si trovava in auto.

L'incidente è avvenuto in via Roma Destra, mentre l'uomo percorreva il tragitto da Cavallino-Treporti verso Jesolo per raggiungere Padova, dove presta servizio, e iniziare il turno di lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento del platano sarebbe stato causato dal maltempo. Non tutto il tronco si sarebbe abbattuto sul tetto del veicolo, come riferito inizialmente, ma soltanto una parte. Il lato guida, dove si trovava il militare al volante, è infatti risultato sfondato. Dopo l'impatto, l'auto si sarebbe scontrata anche con un altro albero più avanti.

Nonostante l'intervento dei soccorritori, per il 46enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo era sposato e aveva figli.

Dopo il drammatico incidente, sono stati disposti la rimozione e il sequestro dell'intero albero, per consentire gli accertamenti necessari a chiarire quanto accaduto.

Via Roma Destra è una strada gestita dalla Città metropolitana di Venezia. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine: le indagini sono condotte dalla polizia del commissariato di Jesolo, mentre i primi rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Mestre.

La Procura di Venezia ha disposto un'indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare se il decesso sia stato effettivamente causato dall'impatto contro l'albero.