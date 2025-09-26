Una terribile tragedia che ha visto la morte di una ragazza di appena 14 anni ha scosso il Messico e sollevato preoccupazioni a livello internazionale riguardo alla chirurgia estetica sui minori.

La giovanissima Paloma Nicole Arellano Escobedo, come riporta Tg Com 24 e la stampa locale, è infatti deceduta dopo essere entrata in coma a causa dopo essersi sottoposta a due interventi estetici di aumento del seno e lifting ai glutei, senza il consenso del padre. A operarla sarebbe stato il nuovo compagno della madre, chirurgo plastico, avrebbe eseguito le operazioni sulla ragazza.

Come riferito dai media locali, al padre sarebbe stato detto che sua figlia è morta a causa di "complicazioni da Covid-19". Durante il funerale, però, alcuni parenti hanno iniziato a nutrire dubbi riguardo al seno più voluminoso della ragazza rispetto al passato e l'uomo avrebbe cercato spiegazioni.

Le indagini aperte dalla Procura in merito alla morte della 14enne avrebbero rivelato, come riporta Tg Com 24, che sua madre sarebbe stata pienamente consapevole dell'intervento, tanto da averla affidata proprio al suo attuale compagno.

Il chirurgo plastico coinvolto è attualmente sotto inchiesta per presunta negligenza e omicidio colposo. Secondo le prime conclusioni degli esami autoptici, la giovane donna sarebbe deceduta a causa di edema cerebrale, complicanze polmonari e cardiache.