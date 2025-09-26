Notte di paura a Elmas, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato un operaio 54enne residente a Uta e già noto alle Forze di Polizia, con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento è scattato dalla richiesta di aiuto di una 63enne, residente a Elmas, che ha segnalato di essere stata aggredita dall’ex compagno presso l’abitazione in cui vive. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che l’uomo, al culmine di una lite per futili motivi, aveva afferrato la donna al collo per poi colpirla a un polso con un coltello da cucina, e darsi alla fuga. Le immediate ricerche dei Carabinieri hanno consentito di rintracciarlo poco dopo nelle vicinanze.

Nel frattempo, grazie all’intervento del 118, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale SS. Trinità di Cagliari, dove le sono state medicate le lesioni, fortunatamente giudicate guaribili in pochi giorni. Nella stessa notte poi la donna ha riferito ai carabinieri di essere da anni vittima di minacce, ingiurie e percosse, motivo per il quale sono state attivate tutte le forme di tutela previste dal Codice Rosso, mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.