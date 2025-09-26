PHOTO
Incidente stradale nella notte in viale Elmas a Cagliari, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire.
Intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari che hanno provveduto a liberare dalle lamiere il conducente di uno dei veicoli coinvolti e di mettere in sicurezza la zona.
Sul luogo dell'incidente erano presenti due ambulanze del servizio 118 per trasportare i feriti. Inoltre, una pattuglia della Polstrada è intervenuta per effettuare i rilievi necessari.