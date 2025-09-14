Un escursionista si è smarrito questo pomeriggio lungo i sentieri che conducono alle grotte del Bue Marino, nel territorio di Dorgali. Intorno alle 15:15 ha chiesto aiuto dopo aver perso la via in una zona impervia.

La sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha subito raccolto la richiesta di soccorso e attivato l’elicottero Drago 148 del Reparto Volo Sardegna, con base ad Alghero.

L’intervento si è concluso positivamente: l’escursionista è stato individuato e recuperato in buone condizioni di salute.