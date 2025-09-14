Sacchi di rifiuti sparpagliati nella pineta di Calich, a pochi passi dallo stagno che si estende per la rada di Alghero. La denuncia arriva dal presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas.

"Questa mattina, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, mi sono recato personalmente presso la pineta che si affaccia sullo stagno del Calich. Quello che mi sono trovato davanti è stato uno spettacolo indegno: buste di spazzatura abbandonate ovunque, rifiuti di ogni genere e perfino coperte gettate a terra", afferma Mulas.

"Una scena che ricorda un luogo del crimine, con una vittima ben precisa: l’ambiente. Tutto questo non è frutto del caso, ma dell’inciviltà di alcuni maleducati che, con atteggiamenti irrispettosi e irresponsabili, hanno trasformato un bene comune in una discarica a cielo aperto", rimprovera.

E conclude: "A queste persone rivolgo un messaggio chiaro: dovete vergognarvi. L’ambiente non è proprietà privata di nessuno, è patrimonio di tutti e va rispettato e tutelato".