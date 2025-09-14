Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale 125 Var, al km 35+950, nel territorio di Castiadas, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone, tra cui un minorenne.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una delle vetture, un 20enne residente in zona, avrebbe perso il controllo del mezzo – probabilmente a causa di un colpo di sonno – invadendo la corsia opposta e andando a impattare contro un’auto che procedeva in direzione contraria. A bordo di quest’ultima viaggiavano un 35enne e una 31enne.

Sul veicolo guidato dal 20enne era presente anche un passeggero di 16 anni. Ad avere la peggio sono stati proprio il passeggero minorenne e i due occupanti dell’altra auto: tutti e tre sono stati trasportati in codice giallo in diversi ospedali di Cagliari. Nessuno di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Villasalto e Armungia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.