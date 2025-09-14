Una vacanza in Sardegna si è trasformata in tragedia per una coppia di turisti milanesi. Nella notte di ieri, Patrizia Mastrovita, 63 anni, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto all’ingresso del residence La Pelosetta, a Stintino. Il marito, che era con lei, è rimasto ferito ed è ricoverato all’ospedale di Sassari con una prognosi di 30 giorni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Porto Torres, la coppia si trovava davanti alla sbarra di ingresso della struttura quando un suv Bmw, condotto da un turista ospite del residence, si è improvvisamente messo in movimento. L’auto ha travolto i coniugi: la donna sarebbe rimasta incastrata sotto il veicolo e trascinata per alcuni metri.

I soccorsi sono stati immediati, ma per la 63enne non c’è stato nulla da fare. Il marito, invece, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova sotto osservazione. Le indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.