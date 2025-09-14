"Voglio rendere un sentito omaggio a Charlie Kirk, un giovane coraggioso che ha pagato con la propria vita il prezzo della sua libertà. Il suo sacrificio ci ha ricordato un'altra volta da che lato stanno la violenza e l'intolleranza".

Sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla kermesse dei Patrioti a Madrid, in merito alla morte dell'attivista americano assassinato lo scorso 10 settembre mentre parlava pubblicamente a un evento all’Utah Valley University (Orem, Utah).

Già nei giorni scorsi la premier era più volte intervenuta sulla vicenda: "Io vengo da una comunità politica che è spesso stata accusata, ingiustamente, di diffondere odio, che è stata accusata, guarda un po', dagli stessi che oggi tacciono, minimizzano o addirittura giustificano o festeggiano l'omicidio premeditato, intenzionale, a sangue freddo di un ragazzo di 31 anni che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee", aveva tuonato.