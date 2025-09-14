Alessia Orro approda in Turchia: dopo il mondiale da stella assoluta (campionessa con l'Italvolley ed Mvp del torneo) la pallavolista di Narbolia è pronta a iniziare la sua nuova avventura col Fenerbahçe.

Il suo approdo a Istanbul arriva dopo una corte durata mesi, a seguito di un contratto faraonico proposto dalla società turca: 2,4 milioni per la palleggiatrice sarda in tre stagioni, 600mila alla firma e altrettanti per ogni annata in gialloblu.

Non c'era miglior maniera per la 27enne di arrivare in una delle squadre più prestigiose del pianeta, dopo il successo collettivo e personale con la Nazionale italiana. Un'accoglienza entusiasta all'aeroporto di Istanbul, dove Orro è stata raggiunta dai fan, che fra cori, fiori e sciarpe le hanno fatto sentire tutto il calore della tifoseria di casa.

Un'ascesa verticale nel panorama del volley mondiale, che oggi vede Orro meritatamente in cima, in compagnia delle più grandi campionesse di questo sport. Adesso nuove pagine da scrivere, e un'avventura che si preannuncia esaltante sin dal principio.