Una violenta uscita di strada è costata la vita a Davide Mulargia, 45enne di Nuoro, che intorno alle 12:20 di oggi si trovava alla guida della sua Toyota Yaris Cross lungo via Gramsci, nel centro abitato di Posada.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha improvvisamente perso il controllo finendo contro un muro. L’impatto, particolarmente violento, non ha lasciato scampo al conducente, unico occupante della vettura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola con la squadra 9A, insieme al personale del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Via Gramsci è attualmente chiusa al traffico, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.