Drammatico episodio nel pomeriggio a Sant'Antioco, che perde il suo parroco per via di un incidente stradale. Don Giulio Coroniu, 76 anni, è morto dopo essere finito in una scarpata con la sua auto. Un'altra tragedia nelle strade della Sardegna nella giornata odierna, dopo il 45enne di Nuoro morto a Posada e la turista travolta a Stintino.

Sul posto, intorno alle 15, anche i vigili del fuoco di Carbonia e l'elisoccorso del 118, ma per il sacerdote non c'è stato niente da fare. Don Giulio Corongiu era al capo della chiesa Nostra Signora di Bonaria. Sant'Antioco scossa dalla tragedia: "La comunità - si legge in un post del Comune su Facebook - perde uno dei suoi pilastri, figura portante ed esempio per intere generazioni di antiochensi. Non bastano le parole per descrivere l'incredulità di fronte alla tragedia, per lenire una ferita così profonda, che ci squarcia nel profondo. Don Giulio mancherà, e la sua assenza sarà incolmabile".

"Ma - prosegue la nota - se adesso c'è spazio solo per il dolore, siamo certi che il suo esempio si farà strada: le centinaia di bambini che sono cresciuti nell'Oratorio Don Bosco, di cui era instancabile animatore, guida solida, hanno e avranno un riferimento certo. Don Giulio è resterà sempre un fulgido esempio di "Pastore" al servizio del prossimo, della Chiesa, di un'intera città". Don Corongiu era stato ordinato sacerdote nel 1976 a Torino.