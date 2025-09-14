Era sulla via del rientro dopo la serata in un locale di Bortigiadas, quando, accostatosi al ciglio della strada, è precipitato in un dirupo. Sfortunato protagonista della vicenda un ragazzo di 23 anni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe appoggiato al guardrail, perdendo l’equilibrio e cadendo per circa quattro metri nel buio, tra rovi e vegetazione fitta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tempio, che lo hanno recuperato con l’ausilio di una scala italiana e tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale). Una volta imbragato, il ragazzo è stato affidato alle cure del 118, arrivato anche con l’elisoccorso.

Presenti i Carabinieri di Luogosanto per gli accertamenti del caso.