Momenti di paura questa mattina, 12 novembre, a Sassari, dove un incendio ha distrutto tre ambulanze parcheggiate nella sede dell'associazione Pass Soccorso, in via Elio De Cupis, nella borgata di San Giovanni.

L'allarme è scattato intorno alle 5:50, quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari è stata allertata per un incendio che coinvolgeva un'ambulanza. Al loro arrivo, i componenti della squadra 1A si sono trovati davanti a una situazione particolarmente complessa: le fiamme avevano coinvolto tre mezzi di soccorso, parcheggiati sotto una tettoia in legno e lamiera.

Il rogo ha provocato ingenti danni: le tre ambulanze sono andate completamente distrutte e la struttura che le ospitava è collassata. Coinvolta anche una casetta in legno presente nell'area.

Per supportare le operazioni di spegnimento, oltre alla prima squadra dei vigili del fuoco è intervenuta anche un'autobotte per garantire il rifornimento idrico.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause dell'incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti.