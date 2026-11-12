La teatroterapia entra all'ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari e trasforma il palcoscenico in uno spazio di emozioni, condivisione e rinascita. Sabato 14 novembre 2026 torna l'appuntamento con “Vestiamoci di Vita, con le emozioni del teatro”, l'iniziativa giunta alla sua sesta edizione e organizzata dall'ODV "Vestiamoci di vita".

Protagonisti saranno le pazienti e i pazienti del Centro di cure palliative dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, diretto dall'oncologa palliativista Maria Cristina Deidda. Dopo un anno di prove e laboratori, saranno proprio loro a salire sul palco per interpretare una commedia scritta appositamente per l'occasione dal gruppo teatrale "La scimmia ubriaca", con la guida di Luca De Angelis e la sensibilità delle sceneggiatrici Lalla De Angelis e Laura Rosa.

"L’arteterapia è un’esperienza viva che sollecita tutti i sensi e coinvolge chiunque sia accanto al paziente. Dopo un intenso anno di prove e laboratori - spiega la dottoressa Maria Cristina Deidda - le pazienti e i pazienti interpreteranno una commedia scritta appositamente per loro dal gruppo teatrale 'La scimmia ubriaca' grazie alla guida di Luca De Angelis e alla profonda sensibilità delle sceneggiatrici Lalla De Angelis e Laura Rosa. Cimentarsi in prima persona dando voce e volto a un testo teatrale dinamico e ironico, così come era stato per il movimento e la danza, permette di dare voce a emozioni sopite, affrontare con maggiore consapevolezza l'stress e la stanchezza dei trattamenti e ritrovare una connessione intima e profonda con sé stesse, al di là della malattia".

A presentare la giornata sarà la giornalista Federica Ginesu. L'appuntamento sarà anche occasione per un gesto concreto di solidarietà: all'Aou di Cagliari verranno donati due caschetti refrigeranti destinati ai pazienti sottoposti a chemioterapia, strumenti utilizzati per contrastare la caduta dei capelli. La donazione è stata resa possibile grazie al contributo di privati e associazioni, tra cui il Rotaract Club Quartu Sant'Elena-Margine Rosso.

Per l'occasione, il San Giovanni di Dio si trasformerà in uno spazio ricco di colori e creatività. La stilista Viola By Pullover vestirà le pazienti con le proprie creazioni, mentre la flower designer Elisa di EflowerS curerà gli allestimenti floreali. Luci e audio saranno affidati ad Arts e Media, mentre trucco e parrucco saranno curati da Paolo Fanti e Fabio Fanti, insieme a una squadra di professionisti della bellezza.

Un percorso che va ben oltre l'aspetto estetico, come sottolinea la dottoressa Deidda: "Perché in questo contesto non si tratta solo di estetica - spiega la dottoressa Deidda - ma di un percorso di profonda sensibilità che parte dall’accettazione dell’immagine attuale di sé oltre la malattia, dal poter restituire il sorriso con il colore, dal custodire l'identità e donare un momento di assoluto benessere. Ogni tocco è studiato per rispettare la delicatezza del momento, trasformando la bellezza in una forma di cura".

Un'attenzione particolare sarà riservata anche a chi accompagna quotidianamente i pazienti nel percorso della malattia, ossia i caregiver.

"Mariti, mogli, figli, amici, coloro che camminano giorno dopo giorno lungo lo stesso percorso. Rendere anche loro parte attiva di questo progetto espressivo significa alleggerire il carico emotivo dell'assistenza, offrire uno spazio in cui dare sfogo ai propri vissuti e ritrovare momenti autentici di gioia e armonia insieme. Portare l’arte e la bellezza in ospedale è un regalo per chi affronta la malattia, ma è anche il modo più autentico per raccontare la dedizione e l’amore di medici, infermieri, oss, tecnici e personale amministrativo che ogni giorno trasformano la propria professione in una vera missione di vita".

L'iniziativa è patrocinata dall'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, dal Comune di Cagliari, dalla Regione Sardegna e dal presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Main sponsor dell'evento sono QuattroEmme Costruzioni, Le Terrazze di Calamosca e Scavolini Store Cagliari.