Incidente stradale questa mattina, giovedì 12 novembre, lungo la SP23, nel tratto che collega Abbasanta a Fordongianus. Lo schianto intorno alle 7:30, quando un’auto è finita contro un muretto a secco a bordo carreggiata dopo che la conducente ha perso il controllo del mezzo.

L’impatto è stato particolarmente violento e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Abbasanta. La squadra ha lavorato in collaborazione con il personale sanitario del 118 per estrarre la donna dall’abitacolo e consentirne i soccorsi.

Completate le operazioni, i pompieri hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo incidentato. La conducente è stata accompagnata in ospedale a Oristano in via precauzionale.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza.