Dodici milioni di euro per costruire nuove caserme, riqualificare quelle esistenti e completare le opere già avviate. La Regione Sardegna investe sulle strutture dell'Arma dei Carabinieri con un programma di 23 interventi distribuiti nei diversi territori dell'Isola. La Giunta regionale ha approvato la destinazione delle risorse stanziate per il 2026, con l'obiettivo di garantire presidi più sicuri, moderni e funzionali.

Il piano comprende nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, adeguamenti normativi e tecnologici, interventi di efficientamento energetico e opere per la messa in sicurezza degli edifici.

I 12 milioni complessivi derivano da due distinti provvedimenti legislativi: 2 milioni di euro autorizzati dalla legge regionale n. 1 del 6 febbraio 2026 e altri 10 milioni previsti dalla legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026.

"Questo finanziamento interviene su un patrimonio di strutture pubbliche che svolgono una funzione essenziale per le comunità locali: assicurare servizi efficienti ai cittadini – dichiara l'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Antonio Piu -. Garantire ai Carabinieri sedi funzionali e sicure significa rafforzare la presenza dello Stato nei territori e rendere più agevole l’operatività di chi ogni giorno lavora al servizio dei cittadini".

Tra gli interventi economicamente più rilevanti figura la realizzazione della nuova caserma di Monastir, alla quale saranno destinati oltre 2,1 milioni di euro. Più di 2 milioni andranno invece al completamento della nuova sede dell'Arma a Sinnai, mentre per la costruzione della caserma di Siniscola sono previsti 1,38 milioni di euro. Un milione di euro sarà destinato alla ristrutturazione straordinaria della struttura di Monti.

Il programma coinvolgerà complessivamente 23 Comuni. Oltre a Monastir, Sinnai, Siniscola e Monti, beneficeranno delle risorse anche le caserme di Asuni, Carbonia, Cossoine, Elmas, Mandas, Ortueri, Pozzomaggiore, Putifigari, Sanluri, Sardara, Thiesi, Torralba, Uta, Furtei, Villasor, Siligo, Ottana, Riola Sardo e Senis.

"I lavori sugli edifici - aggiunge l'assessore Piu -, hanno anche la funzione di prevenire il deterioramento delle strutture, superare le criticità e fornire ai presidi dell'Arma ambienti adeguati. Con questi 12 milioni di euro la Regione dà un segnale concreto di attenzione verso i Comuni e verso le comunità che hanno bisogno di istituzioni presenti e pienamente operative, perché la qualità dei servizi passa anche attraverso infrastrutture pubbliche efficienti".

La programmazione degli interventi è stata definita attraverso un confronto tecnico tra l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e il Comando Legione Carabinieri Sardegna, con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali per individuare le strutture che necessitano di lavori.

"Abbiamo sempre lavorato in raccordo con il Comando Legione Carabinieri e con le amministrazioni comunali per individuare le situazioni sulle quali intervenire - conclude Piu -. La programmazione consente di dare risposte a territori diversi, sia per la costruzione di nuove sedi sia per il recupero delle strutture esistenti. È una scelta che guarda alla funzionalità delle caserme, ma anche alla valorizzazione del patrimonio pubblico e all'utilizzo efficace delle risorse già investite".