Il maltempo continuerà a interessare l'Italia almeno fino a sabato 14 novembre 2026, con piogge anche molto abbondanti, venti di burrasca e mareggiate lungo diversi tratti costieri. A delineare lo scenario meteorologico è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, che segnala una fase perturbata particolarmente intensa soprattutto tra Liguria e alta Toscana.

Le raffiche di vento potranno raggiungere i 70-90 chilometri orari lungo i litorali tirrenici e sui crinali appenninici. Una situazione che avrà conseguenze anche sullo stato dei mari, con un rapido aumento del moto ondoso nei bacini occidentali.

"Il moto ondoso subirà una rapida impennata su tutti i bacini occidentali - sottolinea - con condizioni di mare agitato o localmente molto agitato al largo. Possibili mareggiate interesseranno le coste occidentali di Sardegna, Liguria e medio-basso Tirreno".

La perturbazione entrerà nel vivo già da oggi, giovedì 12 novembre, con accumuli di pioggia pari o superiori a 100 millimetri nelle 24 ore su diverse aree del Paese. Le zone maggiormente interessate saranno la Liguria di levante, l'alta Toscana, la Lombardia centro-orientale, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia.

I venti di scirocco contribuiranno a mantenere elevata la quota dello zero termico, limitando le nevicate sull'arco alpino alle quote superiori ai 2.200-2.400 metri.

Domani, venerdì 13 novembre, il fronte perturbato si sposterà gradualmente verso sud-est, coinvolgendo progressivamente altre aree della Penisola. La fase di instabilità si attenuerà nel corso di sabato 14 novembre, quando gli ultimi rovesci interesseranno soprattutto Puglia, Basilicata e Calabria tirrenica.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per l giornata di oggi, giovedì 12 novembre

Cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, a partire dalla mattinata, con cumulati deboli o localmente moderati.

Temperature: minime da lieve a moderato aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Venti: inizialmente deboli o localmente moderati da sud-est, in rotazione da sud-ovest e in intensificazione, con raffiche di burrasca in particolare sulle Bocche di Bonifacio e sui crinali orientali.

Mari: molto mossi, agitati i bacini occidentali e meridionali dalle ore centrali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte nella seconda parte della giornata.

Previsioni per la giornata di venerdì 13 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporali, con cumulati deboli nella prima parte della giornata.

Temperature: in lieve diminuzione, localmente moderata sui settori centro-settentrionali.

Venti: moderati o localmente forti da ovest sud-ovest con rinforzi lungo le coste e sui crinali. Attenuazione dal pomeriggio.

Mari: agitati i bacini occidentali e meridionali, molto mosso altrove. Possibili mareggiate lungo le coste esposte nella prima parte della giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di sabato e domenica si prevede cielo da parzialmente a irregolarmente nuvoloso con precipitazioni da isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati, specie sulle zone occidentali. Le temperature minime saranno in generale diminuzione sabato e aumenteranno l'indomani; le massime saranno stazionarie sabato e in lieve diminuzione domenica. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da ovest sud-ovest. I mari saranno molto mossi o mossi.