Ancora topi nelle scuole di Cagliari e nuovi interventi di derattizzazione. Il sindaco Massimo Zedda ha firmato due ordinanze che riguardano il liceo scientifico Antonio Pacinotti e l'istituto di istruzione superiore De Sanctis-Deledda.

Per il liceo Pacinotti, nella sede di via Liguria, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche fino a martedì. Prima della ripresa delle lezioni sarà necessario procedere con l'aerazione e la pulizia dei locali sottoposti all'intervento di disinfestazione, così da garantire il ripristino delle condizioni necessarie per il rientro degli studenti e del personale scolastico.

Provvedimento analogo, con modalità differenti, per il De Sanctis-Deledda. In questo caso la chiusura temporanea riguarda il plesso di via Is Cornalias e scatterà dalle 14.30 di venerdì 13 novembre 2026, per consentire agli operatori incaricati di effettuare le operazioni di derattizzazione. La riapertura sarà possibile soltanto dopo 48 ore dalla conclusione dell'intervento, prevista per le 15.30 di venerdì.

Non si tratta del primo episodio registrato nelle scuole cittadine. Nei giorni scorsi, infatti, un provvedimento dello stesso tipo aveva interessato il plesso della scuola primaria di via Santa Maria Chiara, rimasto chiuso dal 9 all'11 novembre per consentire le operazioni di derattizzazione.