A folle velocità per le strade del centro abitato, in sella ai loro cavalli, trasformando il paese in una pista improvvisata. È quanto accaduto a Orani, dove otto giovani sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Ottana per aver organizzato una corsa clandestina nel pomeriggio del 13 ottobre scorso, poco prima dell’inizio dei festeggiamenti in onore di San Daniele.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i ragazzi – tutti del posto, alcuni con precedenti di polizia – hanno dato vita a una gara non autorizzata lungo le vie del paese, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei passanti e degli stessi animali coinvolti.
I carabinieri della Stazione di Orani hanno identificato i giovani tramite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.