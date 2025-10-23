Grave incidente questa mattina, poco dopo le 7, lungo la Strada Statale 554, all’altezza del distributore di carburante in località Pischedda, in direzione Quartu Sant’Elena. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti quattro autovetture e una moto, provocando il blocco del traffico e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. L’arteria, una delle più trafficate dell’area metropolitana di Cagliari, è rimasta temporaneamente paralizzata per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Maracalagonis, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e i tecnici dell’Anas, che hanno lavorato per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità. Uno dei conducenti, rimasto ferito nell’urto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: i militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi sul posto per ricostruire l’esatta dinamica e individuare eventuali responsabilità.