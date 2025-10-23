Un container compattatore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati è stato avvolto dalle fiamme nella tarda serata di ieri nell’area industriale di Villamar.

L’allarme è scattato poco dopo le 22: sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, con due automezzi e sette operatori.

Le fiamme, propagate rapidamente tra i rifiuti presenti all’interno, hanno coinvolto l’intero container, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza. L’intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando il rischio di ulteriori propagazioni.

Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio, al momento ancora in corso di valutazione.