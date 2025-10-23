Si è conclusa con grande successo di pubblico, partecipazione ed entusiasmo la terza edizione del Barber Battle Sardinia, l’evento dedicato al mondo della barberia che anche quest’anno ha richiamato a Tempio Pausania professionisti, appassionati e aziende da tutta la Sardegna e oltre.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Tempio Pausania, si è svolta domenica 19 e lunedì 20 ottobre presso la Palazzina Comando, in concomitanza, domenica, con la più ampia manifestazione celebrativa “Un anno di Parco Inclusivo”, che ha animato tutta l’area del Parco Inclusivo Rinaggiu con esibizioni, tornei sportivi, musica e momenti di convivialità.

Due giornate di stile, formazione e competizione che hanno trasformato la città in un punto di riferimento per il settore beauty maschile.

Organizzato da Gianbattista Aisoni e Hiro Vitanza, con il coordinamento di giuria affidato a Marco “Baicin” Tassisto, il contest ha visto sfidarsi barbieri e barbieresse provenienti da tutta la Sardegna in un clima di passione, professionalità e amicizia.

La giornata di domenica è stata interamente dedicata alle competizioni, con i migliori barbieri in gara nelle diverse categorie: Old School, Taglio Moda e Anglosassone, Modellatura Barba, Hair Tattoo & Color e Fast Fade, oltre alla categoria speciale “Premio Barbieressa”.

Lunedì 20 ottobre è stato invece il momento della formazione, con la “Barba Masterclass – L’eleganza nella barba. Dai forma alla barba, dai valore alla tua arte”, tenuta dal maestro di barberia Giorgio Iacob, che ha offerto ai partecipanti un’esperienza formativa di altissimo livello tra teoria, pratica e stile, seguita nel pomeriggio dalle premiazioni.

I vincitori delle competizioni

Le gare si sono articolate in cinque categorie principali, premiando tecnica, creatività e precisione:

Old School: 1° Alessio Chessa, 2° Angelo Loddo, 3° Giuseppe Arrus

Taglio Moda Anglosassone: 1° Alessio Chessa, 2° Gabriele Serra, 3° Pierluigi Caria

Modellatura Barba: 1° Claudio Pino Pintus, 2° Omar Boi, 3° Gabriele Serra

Hair Tattoo: 1° Alessio Chessa, 2° Edoardo Salas, 3° Stefano Cozzula

Fast Fade: 1° Gabriele Serra, 2° Giuseppina Manca, 3° Edoardo Salas

Premi speciali anche per Giada Marino, eletta Miglior Barbieressa, e per il partecipante più giovane, Lorenzo Dessì, appena 14 anni, simbolo della nuova generazione di barbieri che si affaccia con entusiasmo al mestiere.

L’organizzatore, il noto barbiere tempiese Gianbattista Aisoni, ha espresso grande compiacimento: “Sono molto orgoglioso di tutto – ha dichiarato – ogni volta i miei colleghi sardi si dimostrano all’altezza sia come giudici che come partecipanti alla gara, e concludiamo il Barber Battle con grande emozione e felicità. Siamo orgogliosi di vedere crescere ogni anno questa manifestazione. Il Barber Battle Sardinia è diventato un punto di incontro per barbieri, formatori e aziende che condividono la stessa passione per l’eccellenza e la creatività.”

Anche Hiro Vitanza ha voluto sottolineare la riuscita dell’evento: “Siamo felicissimi di come è andato l’evento: la Sardegna ci riserva sempre delle fantastiche sorprese e anche quest’anno chiudiamo l’edizione del Barber Battle Sardinia con grandissimo entusiasmo. La vera soddisfazione sta nel riuscire a creare ogni anno un gruppo di persone che in pochissime ore riescono a diventare come una grande famiglia. Una famiglia che si rinnova anno dopo anno, dando a moltissimi barbieri sardi la possibilità di offrire il proprio supporto a questa fantastica iniziativa. Tutto il gruppo di giudici sardi di quest’anno ha fatto in modo che l’evento rispecchiasse i valori della terra che ci ospita, e il contributo dei giudici arrivati da tutta Italia ci permette sempre di garantire la massima trasparenza e meritocrazia. Da oggi lavoreremo per decidere se e quando sarà la prossima edizione del Barber Battle Sardinia, con un nuovo squadrone di giudici sardi.”

Nato come una sfida tra professionisti, il Barber Battle Sardinia si è trasformato in un vero e proprio punto di riferimento per la formazione e la crescita del settore, capace di attrarre talenti e pubblico da tutta Italia. Una manifestazione che celebra la barberia come arte, passione e comunità, e che continua a consolidare il legame tra territorio, creatività e innovazione.