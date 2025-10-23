Una corsa sfrenata tra le strade del paese, in sella ai cavalli e tra due ali di folla, senza alcuna autorizzazione. Le immagini diffuse dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro documentano una pericolosa competizione ippica improvvisata avvenuta a Orani, nel pomeriggio del 13 ottobre, poco prima dell’inizio dei festeggiamenti in onore di San Daniele.

Nel video si vedono diversi cavalieri lanciati a gran velocità sull’asfalto, tra la gente assiepata ai margini della strada. Un comportamento che ha messo a rischio l’incolumità dei cittadini, dei giovani partecipanti e degli stessi animali. IL VIDEO DEI CARABINIERI

Grazie a un’attenta attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Orani, coordinati dalla Compagnia di Ottana, sono riusciti a identificare e denunciare otto ragazzi del posto, tutti molto giovani, quattro dei quali già noti alle forze dell’ordine. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire con precisione il percorso e le fasi della gara, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Le indagini, come riferito dai Carabinieri, proseguono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Nuoro, che valuterà le responsabilità dei partecipanti nel corso del procedimento penale, attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Non si escludono ulteriori sviluppi o nuovi elementi probatori, anche a favore degli indagati.