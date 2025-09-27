Proseguono senza sosta, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Nuoro, i controlli per prevenire e contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica.

Durante il recente fine settimana, sono state denunciate due persone sorprese alla guida in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici. Uno è stato trovato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, mentre l'altro ha rifiutato di sottoporsi al test. Entrambi hanno perso immediatamente la patente e sono stati denunciati secondo il Codice della Strada. Questi controlli fanno parte di un più ampio piano per garantire la sicurezza stradale. I Carabinieri ribadiscono l'importanza di non guidare dopo aver bevuto alcolici per prevenire incidenti e salvare vite. Il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà valutata nel successivo processo, con la possibilità di ulteriori sviluppi.