Questa mattina, intorno alle 8:30, la 1 A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta a Dorgali per un incidente frontale che ha coinvolto due autovetture nella periferia del comune. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Nuoro.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area circostante. Sul posto erano presenti anche due ambulanze di base, una unità medica e i Carabinieri della stazione di Irgoli.