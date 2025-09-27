I Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale, coadiuvati dall’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e dal Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari, hanno denunciato un 44enne del posto, già noto alle Forze di Polizia, per gestione non autorizzata di rifiuti.

L’uomo deteneva abusivamente su un terreno di sua proprietà 14 autovetture fuori uso, prive di parti meccaniche e carrozzeria, circa 60 lamierati e componenti, oltre a rifiuti pericolosi e non, tra cui amianto, filtri olio e batterie al piombo esauste.

Il Nucleo Operativo Ecologico, reparto specializzato dell’Arma, effettuerà nei prossimi giorni approfondite verifiche tecniche per valutare l’eventuale contaminazione del suolo e l’impatto ambientale derivante dall’abbandono incontrollato dei materiali nocivi. Le indagini determineranno se siano necessari ulteriori provvedimenti di bonifica e ripristino dell’area.

L’operazione rientra nei controlli straordinari dei Carabinieri a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, confermando l’impegno costante dell’Arma, anche attraverso il N.O.E., nel contrasto alle violazioni in materia di gestione dei rifiuti e nella protezione del territorio.