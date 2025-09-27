Abbandonati dentro un sacco sul margine di una strada, sei cuccioli di cane di appena un mese di vita e visibilmente provati, sono stati fortunatamente salvati da una squadra della Polizia di Stato di Crotone.

Gli agenti hanno individuato il sacco durante un'ispezione del territorio e all'interno vi hanno trovato i cuccioli, che sono stati prontamente soccorsi e affidati alle cure dei veterinari dell'ASL. Alcuni di loro hanno già trovato una nuova famiglia pronta ad adottarli e a fargli vivere una vita colma d'amore che meritano.

Questo episodio sottolinea che l'impegno della Polizia di Stato non riguarda solo la sicurezza dei cittadini, ma anche la protezione di tutti coloro che non possono difendersi.