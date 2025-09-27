Nella notte tra venerdì e sabato i Carabinieri delle Stazioni di Sestu, Quartu Sant’Elena, Monserrato, Burcei e Selargius, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno dato vita a un servizio straordinario disposto dalla Compagnia di Quartu per contrastare i fenomeni legati alla movida.

Cinque persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga: un 41enne di Sestu trovato con marijuana e cocaina, un 39enne panettiere di Maracalagonis in possesso di cocaina, due minorenni fermati a Burcei con hashish e marijuana e un 32enne tunisino, ospite in un centro di accoglienza a Monastir, sorpreso con hashish.

Un 36enne di Selargius è stato denunciato dopo essere stato trovato con un coltello a serramanico e un machete. Sempre durante i controlli, a Monserrato è stata arrestata una 24enne, destinataria di un’ordinanza di carcerazione per reati contro il patrimonio, mentre a Selargius un 36enne già ai domiciliari è stato condotto in carcere.

Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza stradale: controllati 42 veicoli e 63 persone, con tre deferimenti per guida in stato di ebbrezza. A Sestu, un 40enne è stato fermato senza patente, già revocata, e con l’auto priva di assicurazione, subito sequestrata.

Infine, due persone sottoposte a misure restrittive sono state denunciate per evasione a Monserrato: un 77enne pensionato in detenzione domiciliare trovato fuori casa e un 24enne disoccupato risultato irreperibile.

L’operazione rientra nelle attività preventive e di controllo quotidiane dell’Arma, volte a garantire legalità e sicurezza sul territorio.