Prosegue senza sosta l’attività di controllo dei Carabinieri nell’area di piazza del Carmine a Cagliari, individuata come zona a tutela rinforzata con ordinanza prefettizia dopo le decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nella notte appena trascorsa i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale, con il supporto delle Stazioni di Cagliari-Sant’Avendrace e Assemini, hanno sottoposto a verifica 28 persone. Al termine delle operazioni, due persone sono state destinatarie del provvedimento di allontanamento dall’area: si tratta di un 61enne cagliaritano e di un 28enne di origine tunisina, entrambi disoccupati e già noti alle Forze dell’Ordine. Le informazioni raccolte sono state trasmesse all’Autorità Amministrativa per le valutazioni di competenza.

Il servizio conferma la linea di costante presidio adottata dall’Arma dei Carabinieri in piazza del Carmine, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano, in piena attuazione delle direttive prefettizie e delle decisioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.