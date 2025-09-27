In Ogliastra, durante il fine settimana dal 26 al 28 settembre, saranno operativi i punti di continuità assistenziale nelle sedi di Baunei, Gairo, Ilbono, Jerzu, Perdasdefogu, Tertenia e Villagrande Strisaili. Il servizio sarà garantito dalle 20.00 di venerdì 26 fino alle 8.00 di sabato 27 settembre e riprenderà dalle 10.00 dello stesso giorno fino alle 8.00 di lunedì 29 settembre.

La guardia medica di Bari Sardo sarà attiva dalle 22.00 di venerdì 26 fino alle 8.00 di sabato 27 settembre, per poi riprendere dalle 10.00 alle 20.00 dello stesso giorno. Sarà nuovamente operativa dalle 20.00 di domenica 28 settembre alle 8.00 di lunedì 29.

A Seui il servizio sarà attivo dalle 20.00 di venerdì 26 fino alle 8.00 di sabato e, successivamente, dalle 10.00 dello stesso giorno fino alle 9.00 di domenica 28.

La sede di Talana resterà aperta dalle 20.00 di venerdì fino alle 8.00 di sabato e dalle 10.00 dello stesso giorno fino alle 20.00 di domenica 28.

A Tortolì, invece, la guardia medica sarà disponibile dalle 20.00 di venerdì 26 alle 8.00 di sabato, e dalle 10.00 alle 20.00 dello stesso giorno. L’attività riprenderà dalle 20.00 di domenica fino alle 8.00 di lunedì 29 settembre.

I cittadini che necessitano di assistenza possono contattare il numero europeo 116 117: un operatore della Centrale regionale li metterà in collegamento con il medico reperibile o, se necessario, con il servizio di emergenza-urgenza 118.