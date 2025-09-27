Le richieste per la realizzazione di 832 posti letto a tariffe calmierate in Sardegna sono state presentate tramite il bando Housing del ministero dell'Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con un totale di 1,2 miliardi di euro. In particolare, si sono registrate 94 candidature per posti letto a Cagliari e 738 a Sassari.

Il bando è ancora attivo e la presentazione delle domande rimane possibile. A livello nazionale, il numero complessivo di posti letto richiesti è di 60.300. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha potuto contare sull'assistenza tecnica di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nella gestione di questo bando.

"L'investimento sull'housing universitario rappresenta una misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il diritto allo studio. Così rafforziamo l'attrattività del nostro sistema universitario e assicuriamo che il merito non venga penalizzato a causa delle difficoltà economiche delle famiglie - dice la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini -. La partecipazione in Sardegna al bando rappresenta un impegno concreto per il futuro del Paese e per la competitività del nostro sistema universitario".